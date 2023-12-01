MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmayan MSB, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.