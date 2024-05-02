ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
2 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 2.05.2024 07:00:00
Tamir Tarihi: 2.05.2024 23:55:00
Detay: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BUCUK MEVKİ İÇERİSİNDE DAĞITIM ŞEBEKE SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YENİKENT. 29 ekim mahallesi fevzi çakmak mahallesi menderes mahallesi mustafa kemal mahallesi ve çoğlu mahallesi tamamı
AYAŞ
Arıza Tarihi: 2.05.2024 10:30:00
Tamir Tarihi: 2.05.2024 20:00:00
Detay: Ayaş Sinanlı Mahallesinde Değirmenbaşı mevkinde selden kaynaklı içme suyu depo ve hat temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Sinanlı Hocasinan, Sinanlı Cuma , Sinanlı Mahkeme Mahallesi
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 2.05.2024 15:40:00
Tamir Tarihi: 2.05.2024 19:00:00
Detay: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi 2882 sokak No :21 önünde bulunan pe 110 lük su arızasından dolayı sular kesilmiştir
Etkilenen Yerler: Alaca atlı mahallesi Park caddesi tamamı ve etrafında bulunan site ve iş yerleri konutlar
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 2.05.2024 15:40:00
Tamir Tarihi: 2.05.2024 19:00:00
Detay: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi 2882 sokak No :21 önünde bulunan pe 110 lük su arızasından dolayı sular kesilmiştir
Etkilenen Yerler: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi alt kotları. Alaca atlı mahallesi Park caddesi tamamı ve etrafında bulunan site ve iş yerleri konutlar
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 2.05.2024 16:00:00
Tamir Tarihi: 2.05.2024 20:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR MUMCU MAH 1668 SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: HAS KARAPÜRÇEKLER SİTESİ