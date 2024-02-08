Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.