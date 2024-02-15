Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafı çekimine katıldı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlar arasında yapılan aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumunun ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı toplantının birinci oturumu sona ererken, toplantının ardından bakanlar aile fotoğrafı çektirdi. Savunma bakanları, fotoğraf çekiminin ardından NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına geçti. - BRÜKSEL