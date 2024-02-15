Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da Polonya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı marjında temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi. Bakanlar, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL