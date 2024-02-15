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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da Polonya Savunma Bakanı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı marjında Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı marjında temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi. Bakanlar, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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