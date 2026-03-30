Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit: Türkiye, UNESCO raporunda örnek ülkeler arasında yer aldı

Bornova ilçesindeki Tevfik İleri Ortaokulu'nda İzmir Eğitim Yatırımları Açılış Töreni düzenlendi. Törende Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olan ve 2,5 milyar TL harcanarak Bornova, Konak ve Karabağlar'da hayata geçirilen 20 okulun açılış töreni yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, "Geçtiğimiz hafta, dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşlarından UNESCO'nun davetlisi olarak Fransa'da bir toplantıya katıldık. Toplantı, dünyada bir yandan yapay zeka varken bir yandan okula gidemeyen çocukların olduğu eğitim hayatına dair bir rapor sundu. Bu raporda, tüm bu eşitsizliklere rağmen dünyada örnek olan ülkelerden birisi olarak Türkiye yer aldı. Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılardan bir tanesi eğitime ayırdığı bütçeydi. Bir diğeri insan kaynaklarına yaptığı yatırımlardı. Toplantıda dünyanın önde gelen kuruluşlarından Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) temsilcisi dünya 2030 hedeflerine gitmekte zorlanıyorken umut veren ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.

'ÜCRETSİZ DAĞITILAN KİTAP SAYISI TÜRKİYE'DE 5 MİLYARI BULDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimdeki başarıların kahramanı olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Macit, "Bu raporun hazırlandığı son 25 yıllık dönemde, bugün öğretmenlerin yüzde 80'i atandı. Bugün var olan okullarımızın diğer tesisleriyle beraber yüzde 70'ine yakını bu raporun son 25 yıllık döneminde yapıldı. Dünyada neredeyse tüm sınıfında akıllı tahta olan ve interneti olan tek ülke Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Raporu'nda yer aldı. Ücretsiz dağıtılan kitap sayısı Türkiye'de 5 milyarı buldu. Dünyada bunun ikinci bir örneği yok" dedi.

'ÖĞRENCİ SAYISI 20'NİN ALTINA DÜŞECEK'

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Son dönemde ilimizde yapılan eğitim yatırımlarıyla birlikte eylül-ekim ayına girdiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'lerin altına düşecek. Türkiye'de ortalaması iyi olan illerden birisi olacak" açıklamasında bulundu.

'ŞU ANDA 59 OKULUN YAPIMI DEVAM EDİYOR'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "Bugün, İzmir'imizin geleceğine atılmış güçlü bir imzanın sevincini hep birlikte paylaşıyoruz. Çocuklarımızın en güvenli okullarda eğitim alması için tüm riskli okulların yenilenmesi sürecine Bornova, Karabağlar ve Konak ilçelerimizde hız kesmeden devam ediyoruz. 2023-2026 yılları arasında tamamlanan 20 okulun toplam yatırım bedeli tam 1 milyar 178 milyon lirayı aşmıştır. Yine 2023'ten bugüne, 108 yeni okul ve 2 bin 361 dersliği İzmir'e kazandırdık. Şu anda; 59 okulun yapımı devam ediyor, 53 okul ise ihale aşamasında. Yarın bir arkadaş İzmir'e gelecek. Yalandan açılışlar yapacak. Bizim hakiki açılışlarımız onların sahte açılışlarına benzemez" dedi.

'TAŞINMAZLARIN ASLİ VAKFINA DEVRİ ZORUNLU'

Büyük yatırımları hayata geçirdiklerine söyleyen İnan, "Ancak bazıları bir yolu bile okula kazandıramıyor. Bu yatırımlar sayesinde sınıf mevcutlarını 24'e düşürdük. İzmir'de 78 bin özel gereksinimli öğrencinin tamamı servis hizmetinden yararlanıyor, bekleyen yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır söz verip yapmadığı okullar ortadayken, şimdi de bazı ilçe belediyelerinin eğitime yaklaşımına tanık oluyoruz. Örneğin Kars Halil Atilla İlkokulu'na ruhsat verilmemesi bunun bir göstergesi. Kazım Dirik Mahallesi ve Bornova'daki vatandaşların bu durumu sandıkta değerlendireceğine inanıyorum. Vakıf binaları üzerinden kurumlarımızın ve Yeşilay'ın hedef alınması doğru değil. Türkiye bir hukuk devletidir. Söz konusu taşınmaz, cumhuriyetten önce kurulan Bayezid Baba Vakfı'na aittir ve tapuda vakıf şerhiyle kayıtlıdır. Kanun gereği bu tür taşınmazların asli vakfına devri zorunludur. 2025 yılında mülk hukuka uygun şekilde vakıf adına tescil edilmiştir. Mahkemeler de tahliyenin durdurulması taleplerini reddederek süreci onamıştır. Burada keyfilik değil, kanunun uygulanması söz konusudur" dedi.

'KARŞIYAKA STADI'NI YAPIN, BİZ DE SİZİ TEBRİK EDELİM'

İnan, "'İzmir'in hakkı İzmir'de kalmalı' diyorlar. İzmir'in malı İzmir'de kaldıysa bu bizim sayemizdedir. Biz engel olduk, siz peşkeş çekemediniz. 25 yıldır İzmir'i yönettiniz. Başınızı kaldırıp körfezin kokusuna, her yağmurda göle dönen yollara, ihmal edilen mahallelere bakın. İzmir'in hakkını korudunuz mu, yoksa heba mı ettiniz?" dedi.

İnan, İzmir Limanı'nı modernize ederek Akdeniz'in en rekabetçi limanlarından biri haline getirmek için adımlar attıklarını, turizm ve istihdamı artıracak Çeşme Projesi için de çalıştıklarını dile getirerek, "İzmir'e iki yılda tek bir çivi çakamayanlar, bizim restore ederek kazandırdığımız tarihi yapılar üzerinden eleştiri yapıyor. Madem iddialısınız, Karşıyaka Stadı'nı yapın, biz de sizi tebrik edelim. Ama yapamazlar. SGK borçlarıyla boğuşan, çalışanının maaşını ödemekte zorlananlar, bize saldırarak gündem oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR OKULU AYNI ANDA İZMİR İLE BULUŞTURMAK BİZİM İÇİN ONUR'

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "20 okulu aynı anda açmak yürek, adanmışlık ve vizyon işidir. Bir liderlik vizyonunun, Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve eser siyasetidir. Bu kadar okulu aynı anda İzmir ile buluşturmak bizim için onur. Burada sadece fiziki yapılar değil, bir ruh inşa ediliyor. Bu okullar; cehalete karşı bilginin, karanlığa karşı ilmin, aklın ve hikmetin temsilidir. İnanıyoruz ki bu güçlü altyapıdan; okuyan, sorgulayan, düşse de kalkmayı bilen, cesur, vicdanlı ve merhametli nesiller yetişecektir" dedi.

'İZMİR ÇEVRE FELAKETİNE SÜRÜKLENİYOR'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "Evlatlarımızı pırıl pırıl sınıflarda, yüksek standartlarda bir eğitimle geleceğe hazırlarken; maalesef okulun kapısından dışarı çıktıklarında onları karşılayan manzara bizi derinden yaralamaktadır. İzmir yerel yönetiminin basiretsizliği yüzünden şehrimiz bir çevre felaketine sürükleniyor. 2 gün evvel üzerinde durduğumuz, halkımızı uyardığımız atık su arıtma tesisleri meselesi, bu şehrin nasıl kötü yönetildiğinin en somut, en kokulu belgesidir" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise "AK Parti hükümeti olarak çok büyük hizmetler verdik. Tarımdan sanayiye, bilimden iç ve dış politikaya çok büyük hizmetler yaptık. Ülkemize adeta her alanda çağ atlattık" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise "İzmir'i en çok seven en çok hizmet edendir. Hizmet etmek sözle değil eylemle olur. Küçük bir musluk açılışı için bile devasa törenler yapanların bugün yaptığımız işi anlamalarını kolay bulmuyoruz" dedi.

'20 OKUL KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise "Toplam 2,5 milyar TL maliyeti ile Bornova, Konak, Karabağlar ilçelerimizde 20 okul kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 20 okul dışında yaklaşık 80 okulumuz daha var. Onları da İnşallah kendi teşvikleriyle İzmir'imizin hizmetine açacağız. İzmir mesleki eğitimde de karşılık buluyor. İyi bir skalaya oturduk" ifadelerini kullandı.

İzmir Eğitim Yatırımları Açılış Töreni okulda sınıflar ziyaret edilmesinin ardından sona erdi. Törenin ardından AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Şanlıurfa Federasyonu açılış törenine katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı