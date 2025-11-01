MHP'li Büyükataman; 'Terörsüz Türkiye', Cumhuriyet tarihimizin en stratejik hedefidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye, küresel emperyalist komploların ve Siyonist emellerin tasfiyesini sağlayacak milli bir duruş olmakla birlikte Cumhuriyet tarihimizin en stratejik hedefidir. Yaklaşık 1 yıl gibi kısa sürede bölücü terör örgütü kendini ön şartsız feshetmiştir. Elbette 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü beklemiyoruz, fakat elde edilen somut kazanımlar son derece önemli" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da partisinin düzenlediği etkinliklere ilişkin basın toplantısı yaptı. Partilerinin her zaman, milletimizin yanında olan bir siyaset anlayışı benimsediğini söyleyen Büyükataman, "Bizler günübirlik siyasi menfaatler için değil, aziz milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için mücadele ediyoruz. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetine örnek teşkil eden, 'Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve Ben' dürüstlüğü ile hareket edip, her vatandaşa ulaşıp her insanımızın derdiyle dertlenip çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İÇİN MİLLİ BİRLİK VURGUSU'

Basın toplantısında, 9 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan 'Terörsüz Türkiye İçin Milli, Birlik ve Dayanışma Buluşmalarının, 27 Eylül 2025'te, 81 ili kapsayan 9 ayrı bölgede gerçekleştirildiğini açıklayan Büyükataman, bu etkinlikleri ile 'Terörsüz Türkiye' hedeflerini anlatarak, yapılan algı operasyonları ile karalama kampanyalarının bertaraf edildiğini söyledi. Bu toplantılara gösterilen yoğun ilginin, partilerinin, Türk milletinin gönlündeki tartışmasız yerini gösterdiğini kaydeden Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlattıkları, 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri ve 'Derdiniz Derdimizdir' sohbet toplantılarının, bütün il ve ilçelerimizi kapsayacak şekilde başlatıldığını hatırlattı. Bu sohbet ve ziyaret programlarında, 'Terörsüz Türkiye' hedefleri başta olmak üzere, ekonomiden toplumsal sorunlara ve dar gelirli vatandaşların sıkıntılarına kadar, tüm dertleri dinleyip paylaşacaklarını ve bu sorunları ortadan kaldırmak için çalışacaklarını açıklayan Büyükataman, Bahçeli'nin, 1 Ekim 2024'te toplumsal uzlaşı ve milli birlik çağrısı yaptığını ifade etti.

'TÜRK MİLLETİ, 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNİ SAHİPLENMİŞTİR'

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye, küresel emperyalist komploların ve Siyonist emellerin tasfiyesini sağlayacak milli bir duruş olmakla birlikte Cumhuriyet tarihimizin en stratejik hedefidir. Yaklaşık 1 yıl gibi kısa sürede bölücü terör örgütü kendini ön şartsız feshetmiştir. Elbette 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü beklemiyoruz, fakat elde edilen somut kazanımlar son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti meselenin sahibidir ve yetkili tüm kurumlarıyla süreci yönetmektedir. Büyük Türk milleti, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan güvenini göstermiş, 'Terörsüz Türkiye' hedefini sahiplenmiştir" dedi.

'İSRAİL'İN HESAPLARINI BOZDUK'

Başlattıkları 'Terörsüz Türkiye' hedeflerinin sadece ülkemizin değil, bölgenin de barış ve istikrar umutlarını artırırken, soykırımcı İsrail'in de hesaplarını bozduğunu söyleyen Büyükataman, "İsrail; Suriye'de filizlenen istikrara ve bütünlüğe engel olmak için SGD/PYD'yi kışkırtarak 'Terörsüz Türkiye' hedefimize açıkça saldırmaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi istikrarının sağlanması ve SGD/YPG gibi ayrılıkçı unsurların silah bırakıp Şam hükümetine entegre olması son derece önemlidir. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ihmal etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür. 'Terörsüz Türkiye' hedefinden rahatsız olan, iftiralarla partimize saldıran çevreler tarihi bir yanlışın içerisindedir. Ne yazık ki CHP ve İP, Siyonizm'in çarkını döndürmekte, emperyalist tezgaha figüranlık yapmaktadırlar. Bir yanda yolsuzluk batağında çırpınan CHP, 'Terörsüz Türkiye' konusunu istismar etmeye kalkarken; diğer yanda siyasi duruşu şaibeli olan İP, bu tarihi hedefe yalanlarla saldırmaktadır. Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur, silahların gölgesinde siyaset yapma çabalarına müsamaha gösterilmeyecektir. Terörsüz Türkiye, bir taviz süreci ya da al-ver pazarlığı değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde terörle müzakere değil mücadele vardır" diye konuştu.

'ANAYASANIN 66'NCI MADDESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin birliğini, dirliğini ve dayanışma azmini kıracak hiçbir dayatma veya teklifin geçerliliği olmadığını belirten Büyükataman, "Anayasal vatandaşlık ezberiyle Türklüğü etnik yapıya indirgeyerek anayasadan tasfiye emeli, 'olmayacak duaya amin' demektir. Anayasanın 66. maddesiyle ilgili polemik yapmak, kara propaganda yürütmek abesle iştigaldir. Milletimizin adı Türk milletidir, devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Terörsüz Türkiye hedefi, milli güvenliğimiz açısından olduğu kadar sosyal barış ve toplumsal mutabakatın sağlanması açısından da büyük rol oynamaktadır. Türk ile Kürt arasına saçılmak istenen nifak tohumları Terörsüz Türkiye hedefiyle yok edilecektir. Biz Türk'üyle Kürdü'yle, Alevi'siyle Sünni'siyle hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz" dedi.

'YENİ YÜZ YILA TÜRKİYE MÜHÜRÜ VURULACAK'

Basın toplantısında, terörün son bulmasıyla birlikte Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadeleye ayırmak zorunda kaldığı bütçeyi, ülkemizin kalkınmasına aktarınca, ekonominin rahat bir nefes alacağını kaydeden Büyükataman, şunları söyledi: "Yeni yüzyılın ikinci yılında 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ortak kader mizanında ayrılmaz bir bütün haline gelecektir. Ekonomik ve sosyal kalkınmamızla birlikte Türk ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Aziz milletimizi hak ettiği refaha ve huzura kavuşturmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ismini yeni yüzyıla altın harflerle yazdırmanın zamanı gelmiştir. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz yeni yüzyıla Türk mührünü vuracaktır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi her türlü ihanetin, bölücü terörün kökünü kazıyacak, Türk ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi mutlaka başarıya ulaştıracaktır."

-Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,