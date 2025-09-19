MHP'li Akçay'dan birlik beraberlik mesajı

"Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ile bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, beraberindeki heyetle birlikte Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı ziyaret etti. "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları kapsamında gerçekleşen ziyarette MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MYK Üyeleri Ali Uçak, İlker Yücel ve Mesut Gönül, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu da yer aldı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Türkiye'nin terörden çok çektiğini kaydederek, "Yani teröre giden paraları boş verin vermiş olduğumuz şehitler bizim en büyük üzüntülerimizdir. Televizyonlarda şehit haberlerini seyredemedik. Artık bu yıllardan beri devam edenin bitmesini isteriz. Çünkü ülkenin hem geleceği açısından bundan sonraki jenerasyonlara daha yaşanılabilir bir Türkiye, daha sorunlu az bir ülke veya sorunsuz bir ülke bırakmanın mücadelesi doğrudur. Tabii mutlaka burada halkın da inandıklarını, düşündüklerini de sizin bu şekilde anlatmanız gayet güzeldir. Tabii suç örgütleri bazı yerlerine ellerini, kollarını sallaya sallaya giriyorlar, çıkıyorlar. Ama çok şükür Allah'a İçişleri Bakanlığımızda olsun bu çalışmalarda gayet başarılı görüyoruz. En ufak bir olay geçen gün bir konu bir cip hızlı geçiyor geri geri geliyor iki tane ilkokul yaşındaki çocuğun, babasının tokatlıyor ve bir kamerada bu gözüküyor ve bunun mukabilinde de içeri alınıp tutuklanıyor. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin çok iyi anlatılması gerektiğini kaydeden Özkasap konuşmasını şöyle tamamladı: "Biz cennet bir ülkede yaşıyoruz. Yedi ayrı bölgenin de birbirine özelliği var. Karadeniz'den, Güneydoğu'sundan, Ege'sinden, Akdeniz'inden. Yani Türkiye hakikaten birçok yemek kültürü, oyun kültürü, bir tarafı Akdeniz, Ege, turizm. Yani Allah Teala bize vermiş de vermiş. Böyle güzel bir ülkede ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da ihracatımız zaten hızlanıyor. Müteşebbisimiz Ali Bey iyi bir iş insanı. Biraderleriyle beraber çok mücadeleci, iş insanlarının içindeler. İhracatçı birliklerinde biraderi de var. Biz de kendilerine sık sık konuşuyoruz. Biz müteşebbis her zaman yatırım yapmayı seviyoruz. Çünkü sanayici alışmış bir sever büyütmeye. Bu büyüdükçe istihdam ve katma değer sağlanıyor. İhracatımıza büyük destekler veriyoruz. İhracatımız bakın nerelerden nerelere geldi. Onun için ki biz her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Tabii biz kendi içimizde mücadeleyi veriyorsun. Bundan sonraki işlerde siz seçilmişlere düşüyor. Bunun doğru kararını verebilmek, ülkeyi yarınlara daha iyi taşıyabilmek. Sorunsuz bir Türkiye. Evet, terörsüz bir Türkiye. Bunlar hepsi çok çok önemli. Ama bunlar da önemli. Sizler halka mutlaka anlatacaksınız. Halk buna inanacak. Ama bizim de istediğimiz artık terörsüz bir Türkiye, sorunsuz bir Türkiye. İşimize bakalım, büyümemize bakalım, istihdam sağlayalım, ihracatımızla beraber dünyanın her tarafına bir mücadele içinde çalışıyoruz. ve öyle bir iş hayatındayız ki kaliteli yapıyoruz. Yani bizim üzüm işletmelerimiz şu an dünyanın en kalitelisi"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirterek, 20 Eylül'de Denizli'de Manisa'nın da içinde olduğu 9 ili kapsayan bölge toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi. - MANİSA