MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarları fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahte bankacılar,...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarları fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahte bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolarlardan bukleler yapan şaibeli soytarılar, gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeyle neden olmaktadır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarları fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahte bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolarlardan bukleler yapan şaibeli soytarılar, gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeyle neden olmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika