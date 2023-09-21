MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, MHP İnönü İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Candemir, İlçe Başkanı Korkmaz ve Belediye Başkanı Bozkurt'a başarılar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, MHP İnönü İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Başkan Candemir, MHP İnönü İlçe Başkanı olarak göreve seçilen Çetin Korkmaz'ı ve yönetimini ziyaret ederek, İlçe Başkanı Korkmaz yönetiminde ilk gerçekleştirilen MHP İnönü İlçe Başkanlığının yönetim toplantısına katıldı. Toplantıda, önceki dönem İlçe Başkanlığını uzun yıllardır sürdüren Sadık Önal'a teşekkür dileklerini ileten İl Başkanı Candemir, MHP İnönü İlçe Başkanlığı görevine seçilen Çetin Korkmaz ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. MHP İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü İlçe Başkanlığı ziyaretlerinin ardından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde de bulunarak, Başkan Bozkurt'a çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet dileklerini ileten MHP İnönü İlçe Başkanı Çetin Korkmaz ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'e nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. - ESKİŞEHİR