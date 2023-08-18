MHP Almus İlçe Kongresi Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Almus İlçe Kongresi, üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede divan başkanlığı seçimi yapıldı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. Seçime tek listeyle gidildi ve Yıldırım Altundağ başkan seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Almus Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Kongre, üyelerin katılımı ile ilçe başkanlığında gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

227 kayıtlı ilçe delegesi bulunan seçime eski MHP İlçe Başkanı Mehmet Arslantaş'ın aday olmaması nedeni ile Yıldırım Altundağ başkanlığında tek liste ile gidildi.

Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. İlçede bir düğün salonunda yapılan seçimde Yıldırım Altundağ??????? başkan seçildi.