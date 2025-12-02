Mesut Özil, 'AK Parti Kütüphane Sohbetleri' programına konuk oldu

Programda Özil, AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ve gençlerin sorularını yanıtladı.

Almanya'da doğup büyüdüğünü anlatan Özil'e, son zamanlarda gurbetçi ailelere yönelik Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıların eleştirel paylaşımlarına ilişkin değerlendirmesi soruldu.

Özil, "Bunu kişisel olarak da yaşadığım için çok iyi biliyorum. Almanya'da yaşadığında ne kadar başarılı olursan ol 'Türk'sün' diye bakıyorlar, Türkiye'ye geldiğinde de maalesef bizleri 'Almancı' olarak görüyorlar. Bu üzücü bir durum." diye konuştu. Gurbetçileri çok iyi anladığını kaydeden Özil, "Benim 17-18 yaşından beri hedefim; bir gün inşallah futbolu bırakırsam Türkiye'de yaşamaktı. Allah da nasip etti." ifadelerini kullandı. Almanya'da Türklerin Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini belirten Özil, "Biz gurbetçiler seve seve Türkiye'ye geliyoruz. Önemli olan bağı koparmamak." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Arvas, yıllar evvel Makedonya'ya gittiğinde "İstanbul Çay Ocağı" tabelası olan bir çay ocağında yaşadıklarını anlattı:

"Ekrandan Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı onu izliyorlardı. Çay ocağının işletmecisi ablaya 'Başbakanın sesini son ses açmışsınız, burada sıkıntı olmuyor mu?' diye sordum. O cevap vermeden içeriden bir abi çıktı 'Kimse bize bir şey diyemez. Babamız bizim arkamızda' dedi. 'Babanız kim?' dedim. 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. 'Önceden buranın ismi İstanbul Çay Ocağı değil miydi?' diye sordum. Dedi ki 'Bırakın Recep Tayyip Erdoğan'dan önce burada İstanbul Çay Ocağı diye bir yer açmayı, Türkçe'yi bile gizli saklı konuşuyorduk'."

Bu anısını paylaşmasının ardından Arvas'ın "Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında yaşayan Türklere bir özgüven kazandırdı diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Özil, "Kesinlikle." yanıtını verdi.

Almanların Türklere çok üstten baktığını anlatan Özil şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Almanya, Hollanda, Belçika'da olsun Türk toplumuna şu cesareti uyandırdı; Türk kökenini uyandırdı, aslında güçlü bir devlet olduğumuzun hissiyatını verdi. Bizi bir ve beraber kılan o ruhu uyandıran o oldu, desteğini de hiç eksiltmedi. Almanya'da normalde ben camiler görmezdim. Şimdi Köln'e gittiğinizde kocaman bir cami var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde."

"Genç Mesut'a şunu derdim..."

Yabancı futbolcu arkadaşları ile yaşadıkları anıları da paylaşan Özil, annesinin elini öptüğünde arkadaşlarının buna çok şaşırdığını, "Cennet, annelerin ayaklarının altındadır" diyerek bunu arkadaşlarına açıkladığını aktardı.

Annesinin lahana dolmasını yabancı arkadaşlarının çok beğendiğini anlatan Özil, menemenin en sevdiği yemeklerden biri olduğunu söyledi. Gençlerin "Soğanlı mı, soğansız mı?" diye sorması üzerine Özil, "Soğanlı tabii ki." yanıtını verdi.

"Bugün genç Mesut'un karşısına çıksanız ona ne derdiniz?" şeklindeki soru üzerine Özil, "Genç Mesut'a şunu derdim; 'Keşke hanımınla daha önce tanışsaydın, daha önce baba olsaydın.'" dedi.

"Telefonumda en ünlüsü sayın Cumhurbaşkanı gerisi yalan"

"Futbolcu Arda Güler'e önerileriniz oluyor mu?" sorusu üzerine ise Özil şöyle konuştu:

"Bu genç yaşta dünyanın en büyük kulübünde oynamak, bir de başarılı oynamak, beni hem mutlu ediyor hem gururlanıyorum. Arada sırada telefonlaşıyoruz, yazışıyoruz. Bu gençler dünyanın en büyük sahnelerinde kendilerini en güzel şekilde temsil ediyorlar. Sadece Arda Güler değil, Kenan Yıldız da aynı şekilde. Bir abi olarak onları her zaman desteklediğimi çok iyi biliyorlar. Başarılar diliyorum. Çünkü bu genç yaşta isim yapmak, böyle başarılı oynamak kolay değil. Çünkü baskı altındasın. Rabbim sakatlıktan korusun. İnşallah daha başarılı olurlar ve kendi ülkelerini en güzel şekilde temsil ederler."

"Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna Özil, "Telefonumda en ünlüsü sayın Cumhurbaşkanı gerisi yalan." diyerek cevap verdi.

Gençlerin neden AK Parti'yi tercih ettiğinin sorulması üzerine Özil, "Çünkü her verdiği sözü tuttu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2010'dan beri tanıdığını belirten Özil, "Sadece kendisi için değil, bu vatan, bu millet, gelecek nesiller için uyumadan, yorulmadan çalıştığını gördüğüm için ben de zaten MKYK üyeliğini o yüzden kabul ettim. Çok mücadele ediyor, çok yoruluyor." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz sabah İstanbul'da, öğlen Ankara'ya gitmiş, akşam bakıyorsun Afrika'da. Bunun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Ben o yüzden sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Çünkü verdiği mücadele milleti için ve yeni nesiller için. Bunu da çok değerli buluyorum." diye konuştu.

En beğendiği futbolcu

Küçük yaşlarında futbolcu Zinedine Zidane'ı, şimdi ise Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i beğendiğini söyleyen Özil'in "Attığı gollerle kendi takımını Avrupa'da da çok güzel temsil ediyor. Tabi Fenerbahçe'ye atmasın da." cevabı salonda gülüşmelere sebep oldu.

Özil, "Türkiye Milli Takımında oynamak ister miydiniz?" sorusuna "Çok hassas bir konu" diyerek cevap verdi.

Aktif kariyeri döneminde de bu konuyla alakalı çok açıklama yapmadığını belirten Özil, "Olan oldu, Allah nasip etti Dünya Kupasını kazandım Almanya takımında. Türkiye Milli Takımında oynasaydım nerelere gelirdim, ne hissiyatlar yaşardım, bunu kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti. Ama her şey de konuşulduğu gibi olmadı. Ben başka konuları da konuşmak istemiyorum. Çünkü futbol kariyerim bitmiş, kavga edesim yok. Bu konuda da zaten açıklama genelde yapmak istemiyorum. Beni seven sever, sevmeyen de sevmesin, yapacak bir şey yok." diye konuştu.

"Futbol Akademisi kuruyorum"

"Fenerbahçe'yi özlüyor musunuz?" diye sorulması üzerine Özil, "Özlüyorum tabii ki. Fenerbahçe kariyerim çok kısa sürdü maalesef." yanıtını verdi.

Fenerbahçe aşkından dolayı futbola başladığını, kariyerinde büyük bir rol oynadığını söyleyen Özil, "İnşallah bu sezon şampiyon oluruz. Bir de yeter artık olalım." dedi.

Sorulması üzerine şu an futbola dönme gayesinin olmadığını söyleyen Özil, "Ben daha yeni MKYK üyesi oldum. Bu alanda da çok keyif alıyorum. Bu MKYK üyeliği de vesile oluyor; sizin gibi gençlerle sohbetlerimiz oluyor. Ama benim kuracağım bir proje var, İstanbul Ümraniye'de. İnşaatı başladı, inşallah bir yıl sonra bitecek. Benim gayem daha çok genç nesillerin elinden tutmak. Ben, Futbol Akademisi kuruyorum. Hedefimiz; güzel bir sistem kurarak Türkiye'deki gençlerin elinden tutup, dünyanın en büyük sahnelerine çıkarmak." şeklinde konuştu.

"Daha büyük adımlar atmak için daha güçlü olmamız lazım"

Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin ünlü isimlerin paylaşımlarına yönelik değerlendirmesi sorulan Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlattı ve "Gazze'de bu olaylar başladığında bunu daha net görmeye başladık." dedi.

Mesut Özil, "Biz, sadece sesimizi duyurursak yine de bir şey değişmiyor. Görüyorsunuz, maalesef durmuyorlar. Bizim daha büyük adımlar atmak için daha güçlü olmamız lazım, kenetlenmemiz, birbirimize destek çıkmamız lazım. Zaten bizi ayırdıkları için, özgüvenimizi yok ettikleri için bunları yapabildiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gelecek yüzyılda öyle nesiller yetiştirmemiz lazım ki bir daha bu adımı atamasınlar. O yüzden biz, sımsıkı birbirimize sarıldığımızda böyle konular artık bitecek diye umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze ile ilgili paylaşımlar yaptığını ancak belirli bir süreden sonra umudunun kesildiğini belirten Özil, "Türkiye gerçekten güçlü bir Türkiye olduğunda bu coğrafyada artık kimsenin bu zulmü yapamayacağına inanıyorum." dedi.

Gazze'deki soykırımı dile getiren futbolcuların takımlarından dışlandığının hatırlatılması üzerine Özil, "Sonuçta çoğu futbolcunun ailesi var, çocukları var, korkuyorlar. Kariyeri bitmesi sonucu da olabilir. Ama benim inancım çok farklı olduğu için, Allah'a inandığım için, her şeyi veren de o olduğu için kariyerimde hiçbir zaman susmadım." ifadelerini kullandı.

"Buradaki sohbeti, AK Parti'de siyaset yapmasının bir tesadüf olmadığının da ispatı"

Programın sonunda konuşan AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Dünya starı Mesut Özil'in burada olması bizim de tam yapmak istediğimiz bir faaliyetin buradaki ispatı oldu. Hem mütevaziliği hem mizacı hem birikimi hem naifliği bence muhteşem. Buradaki sohbeti, AK Parti'de siyaset yapmasının bir tesadüf olmadığının da ispatı aslında." diye konuştu.

"Kütüphane Sohbetleri"nin devam edeceğini kaydeden Yayman, Türkiye'yi ileriye taşıyacak en önemli unsurlardan birinin kültür ve sanat olduğunu ifade etti. Programa, bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.