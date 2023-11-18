Meral Akşener: Yakınlarımın hiçbir belediyeyle irtibatı yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Oğlumun, gelinimin, dört kız, iki erkek yeğenimin, kocamın, fabrikası, inşaat firması olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle bir irtibatı, iltisakı, işi gücü yoktur. İspat edildiği takdirde politikayı tümden bırakacağım." dedi.

Partisinin İstanbul'da düzenlenen istişare toplantısının açılışında konuşan Akşener, 6 yıl önce çok zor bir siyasi yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Yapmaya çalıştıkları şeyleri hatırlamak için başlangıç noktalarını hatırlamak zorunda olduklarını ifade eden Akşener, "Biz hakikaten demokrasiye, bu ülkeyi yönetmeye talip, içi daralan, nefes alamayan insanlarımızın nefes almasını sağlamak üzere yola çıkmış bir siyasi hareketiz. İnsanlarımızın kendisini ifade ettiği bir çerçevede, Anayasa'nın ilk 4 maddesini asla tartışmadan, ona el sürmeden, saygı göstererek, vatanımızın birliğini, bütünlüğünü, milletimizin beraberliğini ve birbirine olan saygısını hedef edinerek bu ülkeyi refaha, feraha çıkarabileceğimize inancımızla bir yolculuğa çıktık ve İYİ Parti'yi kurduk." diye konuştu.

Akşener, seçimden sonra Meclis'te grubu olan bir siyasi parti haline geldiklerini, Meclis'e giren partililerin muhteşem performans sergilediğini ifade ederek, buna herkesin imrenerek baktığını ama tüm bunlara rağmen partiden 8 milletvekilinin ayrıldığını dile getirdi.

Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Giden arkadaşlar ilginç bir biçimde bizi HDP ile eş güdüm haline getirerek gitti. Ama ilginç olanı şu, sizi 2018'de CHP ile yaptığımız ittifak çerçevesi içinde seçilecek sıralara ben yazdım. Milletvekili seçilirken hiç HDP'yle ilgili herhangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı. Sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP'yle bir yakınlığımız varmış gibi... Her giden arkadaş millete, hayal kırıklığına uğrattıkları seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih etti. Buna rağmen bu insanlar hakkında konuşmadım."

Akşener, hukukun üstünlüğünü, adaletin tesisini sağlamak, vatandaşın, milletin gözünün içine bakabilmek için bu partiyi kurduklarını söyledi.

"Hiçbir belediyeyle irtibatımız, iltisakımız yok"

Kendisinin ve yakınlarının hiçbir belediyeyle irtibatı olmadığını da vurgulayan Akşener, "Oğlumun, gelinimin, dört kız, iki erkek yeğenimin, kocamın, fabrikası, inşaat firması olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle bir irtibatı, iltisakı, işi gücü yoktur. İspat edildiği takdirde politikayı tümden bırakacağım." diye konuştu.