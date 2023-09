Meral Akşener'den Kerkük açıklaması: Türk varlığına saldıranların karşısında durmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin boynunun borcudur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kerkük'te yaşanan olaylara ilişkin Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile telefonda görüştüğünü belirterek Irak Hükümeti'nin gereken önlemleri alması ve Türkmenlerin can güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kerkük'te yaşanan olaylara ilişkin Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile telefonda görüştüğünü belirterek "Irak Hükümeti, Türkmenlerin iradesini yok saymaya çalışan terör olaylarına karşı bir an önce gereken önlemleri devreye sokmalı ve kardeşlerimizin can güvenliğini garanti altına almalıdır. Şunu hiç kimse unutmasın ki Türk varlığına saldıranların karşısında durmak neye mal olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin boynunun borcudur" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve çıkan olaylara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi.

"Kerkük'te yaşanan olaylara dair Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi Bey ile telefonda görüşerek bilgi aldım. Kadim Türk şehrimize, terörün gölgesinin bile düşmesi; sessiz kalınamaz, görmezden gelinemez, kabul edilemez bir hadisedir. Irak Hükümeti Türkmenlerin iradesini yok saymaya çalışan terör olaylarına karşı bir an önce gereken önlemleri devreye sokmalı ve kardeşlerimizin can güvenliğini garanti altına almalıdır. Şunu hiç kimse unutmasın ki Türk varlığına saldıranların karşısında durmak neye mal olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin boynunun borcudur! Türk milletinin kalbi her daim Türkmen kardeşleriyle beraberdir! Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır!"