Memur-Sen Üyeleri Filistin'e Destek İçin İngiltere Büyükelçiliği Önünde Toplandı

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) bünyesinde faaliyet gösteren 3 sendikanın üyeleri İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak Filistin'e destek açıklaması yaptı.

İngiltere Büyükelçiliği önünde bir araya gelen; Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen), Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Enerji Bir-Sen) ile Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası (Ulaştırma Memur-Sen) üyeleri; Filistin ve Türkiye bayrakları açarak, 'İnsanlık onuru siyonizmi yenecek', 'Soykırıma dur de' sloganları attı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tombul, Gazze'de yaşanan soykırımı lanetlemek, dünyayı harekete geçirmeye çalışmak ve mazlumların sesi olmak için bir araya geldiklerini bildirerek, "Bugün aynı zamanda Gazze'deki şanlı direnişe destek vermek; Gazze'ye, Kudüs'e, direnişe bin selam demek için buradayız. İnsanlık için, insanlık onuru için bir aradayız. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'den bu yana 9 binin üzerinde insan katledildi. 21 binin üzerinde insan yaralandı. Binlerce kişi de kayıp ve enkaz altında. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 20 bin ton civarında bomba atılmış. Bu bombaların gücü İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombaların 1,5 katı büyüklüğündedir. Gözü dönmüş İsrail canavarı; cami demeden, kilise demeden, okul demeden bombalıyor. Her şeyi bir yana bırakın hastaneleri bombalıyor, ambulansları vuruyor. 200 binden fazla bina yerle bir oldu. Gazetecileri, doktorları, sağlık çalışanlarını, acil kurtarma ekiplerini, sivil insanları katlediyorlar? dedi. Birleşmiş Milletler'i (BM) Filistin'e tutumu sebebiyle eleştiren Tombul, "Katliamı bile kınamayan BM ne için var? BM'nin 5'li çetesi insani koridor teklifini bile veto etti. Ortada kelimenin tam anlamıyla planlı programlı ve çok ortaklı bir katliam var. Kamuoyunu manipüle ederek bu soykırımı, uluslararası hukukun şemsiyesi altında gerçekleştiriyorlar. Açık ve net olarak söylüyoruz ki; bunun adı yüzyılın soykırımıdır" diye konuştu.Açıklamanın ardından kalabalık dağıldı. (DHA)