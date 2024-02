Martı kurucusundan Eyüp Aksu'ya: Böyle konuşursa Murat Kurum'a seçimi kaybettirecek

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programında desteğini "Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum." sözleriyle duyuran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya sosyal medyadan tepki gösteren Martı uygulaması kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Bu yarım akıllı galiba CHP için çalışıyor. Biraz daha böyle konuşursa Murat Kurum'a seçimi kaybettirecek." ifadelerini kullandı.

"SÖZ VERİP TUTMAYANI DA SAHİP ÇIKANI DA UNUTMAYIZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'la taksicilerin bir araya geldiği buluşmadaki konuşmasında "Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız." dedi.

"TEKRAR TAKSİMETRELERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM"

Aksu sözlerinin devamında "Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum." ifadelerini kullandı.

MARTI KURUCUSU: BU YARIM AKILLI GALİBA

Aksu'nun konuşmasına sosyal medya üzerinden tepki gösteren Martı uygulaması kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu sözlerin Murat Kurum'a seçim kaybettirecek nitelikte olduğunu söyledi. Öktem, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yarım akıllı galiba CHP için çalışıyor. Biraz daha böyle konuşursa Murat Kurum'a seçimi kaybettirecek. Eyüp Aksu/Taksiciler Odası duyan İstanbullu'nun midesini bulanıyor artık."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem arasında daha önce taksi-scooter üzerinden gerilim yaşanmış, Öktem, taksi sürücülerinin Martı kullanıcılarının üzerine araç sürdüğünü iddia etmişti. Öktem ayrıca Aksu'nun kendisini tehdit ettiği iddiasında bulunmuştu.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise Martı'nın yeni aplikasyonunun korsan taksicilikle aynı anlama geldiğini belirterek konuyla ilgili suç duyurusu yaptıklarını söylemişti. Aksu, Öktem'i tehdit ettiği iddiasına da "Kimseyi tehdit etmeyiz haddimizi biliriz, ayrıca ben o beyefendiyi hiç tanımam, iftira..." ifadelerini kullanmıştı.