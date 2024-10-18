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Malatya'da Kamulaştırma Çalışmaları Hız Kazandı

Malatya'da Kamulaştırma Çalışmaları Hız Kazandı
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AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, kent merkezindeki rezerv alanlarında tahliye edilmemiş yapıların kamulaştırılarak inşaat çalışmalarına hız verildiğini açıkladı. Yapıların yıkımının en kısa sürede gerçekleşeceği belirtildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan bazı rezerv alanlarındaki tahliye edilmemiş yapıların kamulaştırılarak çalışmalara hız verildiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, kent merkezinde devam eden inşa ve imar çalışmalarını yerinde inceledi.

"Kamulaştırma kararı alınan yapılar kamulaştırıldı"

Saray Mahallesi, Kışla ile Fuzuli Caddelerindeki rezerv alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Milletvekili Babacan, " Bölgede bir süredir tahliye edilememiş yapılar vardı ve bakanlığımız ile bunlara ilişkin görüşmeleri yapmıştık. Buna göre birkaç binanın kamulaştırılması kararını verdik ve onlar bugün itibariyle kamulaştırıldı. Bunların yıkımı en kısa sürede gerçekleşecek. Diğer iki bina da önümüzdeki hafta itibariyle yıkılacak. Böylelikle alan tamamen boşalmış olacak ve inşaat bundan sonra hızlı bir şekilde akacak. Yaklaşık 6 bin fore kazığın kullanılacağı, bin 58 metre diyafram duvar ile inşa edilecek alanda konut ve ticarethanelerin altı 2 kat, bin 415 araç kapasiteli otopark olarak dizayn edildi. Şu an ihale aşamasında olan Saray Mahallesi'nin diğer etabının da aynı şekilde dizayn edildiğini söyleyelim. Yani konut ve ticarethane ve altı otopark olacak şekilde dizayn ediliyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla kent merkezinde otopark sorununda ortadan kalkacağını kaydeden Babacan, mimari ve estetik açıdan da güzel bir yapının ortaya çıkması için gayret gösterdiklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Abdurrahman Babacan Yerel Yönetim Milletvekili Politika AK Parti malatya Ekonomi İnşaat Emlak

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