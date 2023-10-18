Malatya Baro Başkanı İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamını kınadı

Malatya Barosu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını kınadı.

Baro Başkanı Onur Demez, Baro Sosyal Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde insanlığı yok ederek soykırım yapıp, savaş suçu işlediğini belirtti.

Dünyanın neresinde olursa olsun başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillere yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıları, saldırılar kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun en sert şekilde kınadıklarını aktaran Demez, şunları kaydetti:

"Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri ve okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafsızlığını korumak ve suça ortak olmak istemiyorsa derhal görevi gereği olan süreci başlatmalıdır. Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıda başta çocuk ve kadınlar olmak üzere yüzlerce Filistin halkını katleden, kural ve uluslararası hukuku tanımayan İsrail'e karşı Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşanan vahşeti durdurmak, insan haklarını esas alan adil ve kalıcı bir barış inşa etmek için; insan haklarını korumakla yükümlü uluslararası kuruluşları, uluslararası kamuoyunu ve tüm devletleri göreve davet ediyoruz."