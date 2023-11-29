Latin Amerika Devlet Başkanlarından Filistin Halkına Destek Açıklaması

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Filistin halkına destek açıklaması yaptı. Arce ve Canel, sosyal medya hesaplarından Filistin bayrağını paylaşarak, Filistin'in egemenliği ve barış içinde yaşama hakkını desteklediklerini belirtti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Filistinli bir kızın fotoğrafını paylaşarak dayanışma mesajı verdi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" nedeniyle Filistin halkına destek açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabı X'ten "Yaşasın özgür Filistin bayraklı" fotoğraf paylaşan Arce, "Filistin halkıyla iletişimi kesmeyelim! Çok uluslu Bolivya Devleti olarak, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü anıyoruz. Gazze Şeridi'ndeki insani ateşkesin süresiz olarak uzatılması yönünde kesin bir çağrıda bulunuyoruz. Filistin'in egemenliğini ve barış içinde yaşama hakkını elde edecek büyük bir fırsattan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Küba lideri Canel de sosyal medya hesabından Filistin bayrağını paylaşarak, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, yasa dışı işgal ve soykırıma karşı gösterdikleri meşru savunmalarına ve davalarına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında, gözlerinden yaş gelen Filistinli bir kızın fotoğrafını paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılardan bu yana Latin Amerika ülkeleri içinde özellikle Kolombiya, Bolivya ve Küba devlet başkanları İsrail'e "sert" tepki gösteriyor.