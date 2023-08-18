Kuzey Makedonya Meclisi AB üyelik sürecini tartışıyor

Kuzey Makedonya Meclisi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yönelik anayasa değişikliğini tartışmak üzere toplandı. Mecliste Bulgar azınlığın da diğer milletlerin yanında anayasaya dahil edilmesi tartışılacak.

Kuzey Makedonya Meclisi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yönelik anayasa değişikliğini tartışmak üzere toplandı.

120 sandalyeli Mecliste milletvekilleri, Bulgar azınlığın da diğer milletlerin yanında anayasaya dahil edilmesini tartışacak.

Meclis oturumunda konuşan Başbakan Dimitar Kovaçevski, anayasa değişikliği için yapılan teklifin, aylarca süren tamamen açık, şeffaf ve siyasi bir tartışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Anayasa değişikliğinin sadece tek bir yön ve amacı bulunduğunu dile getiren Kovaçevski, bunun, vatandaşların büyük çoğunluğunun talebi ve beklentisi olan AB'ye giriş olduğunu ifade etti.

Değişikliklerin hiçbir Makedon kimliğini tehdit etmediğini vurgulayan Kovaçevski, "Teklifin onaylanmasıyla, yerimizde durmama, yerimizde saymama, tekrar beklememe, Avrupa Birliği'ne 2030 yılına kadar tam üyelik yolunda ilerleme hedefine ulaşmak için karar almış oluyoruz." dedi.

Anayasa'da yapılacak değişikliğe değinen Kovaçevski, bunun, "Kuzey Makedonya vatandaşları; Makedon, Arnavut, Türk, Ulah, Sırp, Romen, Boşnak" ifadesine, "Bulgar, Hırvat, Karadağlı, Sloven, Yahudi ve Mısırlı" milletlerinin eklenmesi olduğunu bildirdi.

Kovaçevski, ülkesinin AB Komisyonu ile yürüttüğü tarama sürecine ilişkin bilgi verdi, sürecin başarılı şekilde ilerlediğini söyledi.

Başbakan Kovaçevski'nin ardından milletvekilleri söz aldı.

Meclis tüzüğüne göre tartışmalar en fazla 10 gün sürecek.

Anayasa değişikliği süreci

AB ile geçen yıl ilk hükümetlerarası konferansı yaparak katılım müzakerelerine başlayan Kuzey Makedonya'nın, diğer hususların yanı sıra Bulgarları, anayasasına dahil etmesi gerekiyor. Kuzey Makedonya, Bulgarları anayasaya dahil etmeden AB ile fasıl açamayacak. Bunun gerçekleşmesi için de 120 sandalyeli Meclisin üçte iki çoğunluğuna, yani 80 milletvekiline ihtiyaç var.