Kurtulmuş: Terör, Türkiye’nin gündeminden kalkacak

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI RESMİ TÖRENİ'NE KATILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otelde düzenlenen programın ardından Cacabey Meydanı'ndaki 'Ahilik Haftası Kutlamaları Resmi Töreni'ne katıldı. Gençlerin yaşayacakları dönemin, kendi yaşadıkları dönemden daha çalkantılı, daha zor olacağını söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Öyle görünüyor ki ticaret hayatından eğitim alanına, toplumsal hayattan uluslararası ilişkilere kadar her yerde, her şey alabildiğince büyük bir hızla değiştiği gibi daha da hızlı bir şekilde değişmeye devam edecek. Hele hele yüksek teknolojilerin güçlendiği, yapay zekanın hemen her birimizi etkisi altına aldığı, her türlü kurum ve kuralın geride kaldığı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. Özellikle böyle bir dünyada önümüzde iki yol olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. ya bugün hakim olan vahşi kapitalizmin ilkeleri uygulanmaya devam edecek. Yani sermayeyi elinde bulunduranın gücü, diğer insanların üzerinde bir baskı aracı halinde olacak. Ticaretten amaç, diğerini yenerek, yok ederek, silmek; rekabetten amaç da rakiplerini yok etmek şeklinde anlaşılmaya devam edecek. İnsanlığın ürettiği katma değer, bazı ellerde toplanan bir imtiyaz olmayı sürdürecek. ya da Ahi Evran-ı Veli'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Hacı Bayram-ı Veli'nin bize açtığı yolda ilerleyerek insanlığa barışı, kardeşliği, paylaşmayı, dayanışmayı ve kainatın tamamının; sadece yeryüzünün değil, kainatın tamamının insanların ortak evi olduğunu anlatan bir anlayışla yönetilecek."

'BU COĞRAFYADA AYAKLARIMIZ YERE BASMIYORSA, BİZE SÖZ HAKKI YOKTUR'

Gençlerden en büyük beklentilerinin mesleklerinde ve eğitimlerinde başarılı olmalarını istediklerini aktaran Kurtulmuş, "Ama Ahiliğin bize öğrettiği sadece ustadan mesleki bilgileri almak değildir. Ahiliğin bize öğrettiği; ustadan edebi, ahlakı, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve toplumda birlikte olma kültürünü de almaktır. İşte sizlerden beklentimiz, bu çerçevede tabiri caizse dünyanın insani zorluklarına karşı bu milletin sahip olduğu insani erdemleri ortaya koymanız, üretmeniz, çoğaltmanız ve insanlığa yol açmanızdır. Dünyamızın en fazla çatışmalarının yaşandığı coğrafyada yer alan bir ülke olarak, Türkiye olarak bizlerin her zamankinden daha güçlü, her zamankinden daha diri, her zamankinden daha fazla birlik ve dirlik içerisinde olmamız lazım. Bunun için bu coğrafyada eğer ayaklarımız sağlam bir şekilde yere basmıyorsa, bu coğrafyada bize söz hakkı da yoktur, hayat hakkı da yoktur" dedi.

'BU ÜLKEDE TERÖR GERİDE KALACAK'

Kurtuluş, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bu çerçevede 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığımız süreç, ülkemizin geleceği için fevkalade önemlidir. Teröre çok fazla şehit ve gazi vermiş olan Kırşehir'den bunu söylüyorum. Artık inanıyoruz ki bu ülkede terör geride kalacak. Silahlar susacak. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hakim olacak. ve bu ülkede hakim olan bu kardeşlik iklimi, bütün coğrafyamızı etkisi altına alacaktır. Sizlere terörsüz bir Türkiye bırakabilme umudu ve kıvancıyla yaşıyoruz. İnşallah sizin de şahit olduğunuz bu süreç, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli siyasi miras olacaktır."

Konuşmaların ardından yılın ahi, kalfa ve çırağına ödülleri verildi.

Furkan KAVUKLU - Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı