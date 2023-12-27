TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yanındadır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ordunun ve güvenlik güçlerinin yanında olmanın milli bir sorumluluk, milli bir vazife olduğunu belirterek, "Bu anlamda da milletimizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütünüyle bu meşru ve hukuki mücadele içerisinde Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret ederek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kahraman askerlerin şehadeti üzerine milletçe derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Milletçe içimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Günler geçtikçe bu acımız daha da derinleşiyor. Milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu haklı ve meşru müdafaasında, bu mücadelesinde yanında olduğumuzu ifade etmek, hem taziyelerimizi bildirmek hem de Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin desteğini ifade etmek için buradayız" diye konuştu.

'ORDUMUZUN YANINDA OLMAK MİLLİ BİR SORUMLULUKTUR'

Kahraman askerlere Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, dün itibarıyla Rahmet-i Rahman'a uğurlanan şehitlerin, Hazreti Peygambere komşu olmalarını temenni ederek, "Aziz milletimiz, terör örgütlerine karşı verilen mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, hain bir çeteye, hain bir terör örgütüne ve sadece birkaç bin kişiden müteşekkil terör örgütüne değil, onlara lojistik, istihbari, askeri, siyasi her türlü desteği veren şer odaklarına karşı bir mücadele verdiğinin altını çizen Kurtulmuş, bu mücadelede mutlaka ve mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kazanacağını vurguladı.

Birlik beraberlik içerisinde, PKK/PYD terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı amasız, fakatsız bir mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Kurtulmuş, "Bu mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ordumuzun, güvenlik güçlerinin yanında olmak milli bir sorumluluktur, milli bir vazifedir. Bu anlamda milletimizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütünüyle bu meşru ve hukuki mücadele içerisinde Silahlı Kuvvetleri'mizin yanındadır. Cenab-ı Allah milletimize büyük sabırlar versin. Bu acıların dindirilmesi için milletçe, hep birlikte dayanışma içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, dostlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, güvenlik camiamıza başsağlığı ve derin sabırlar diliyorum. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz" dedi.

'BİZ BU OYUNU BOZACAĞIZ'

Kurtulmuş, karşı karşıya kalınan bu saldırıların, basit bir saldırıdan ibaret olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz. Bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır evvel koskoca Osmanlı Cihan Devleti'ni birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan ve ondan sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar. Bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı, bir unsuru, kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar. Bu oynanan oyunun farkındayız. Orta Doğu'daki gelişmeleri hep beraber görüyoruz. Bu bölgenin daha fazla dağılmasının, parçalanmasının, bölünmesinin senaryosu olan bu terör siyasetinin sona erdirilmesi için Türkiye olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz ve Allah'ın izniyle mutlaka kazanacağız. Biz bu oyunu bozacağız; arkasında kim olursa olsun, bunlara kim silah, askeri, lojistik, istihbari destek sağlarsa sağlasın, sonunda kazanan Türk milleti olacaktır, devletimiz olacaktır. Allah'ın izniyle bu hainleri ve arkasındaki hain planları darmadağın ederek bu bölgenin sulh ve selamet içerisinde olmasını hep birlikte sağlayacağız. Milletçe bir ve beraberiz. Hep birlikte bu ortak milli hedef doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, emniyet kuvvetlerimize sonsuz desteğimizi bir kere daha teyit etmek için buradayız. Başımız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Bütün kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum."