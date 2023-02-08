Kosova Başbakanlık binasına Türk bayrağı silueti yansıtıldı Politika Haberleri Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Kosova'daki Başbakanlık binasına destek amacıyla Türk bayrağı silueti yansıtıldı. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Kosova'daki Başbakanlık binasına destek amacıyla Türk bayrağı silueti yansıtıldı. Kosova'dan Türkiye'ye anlamlı bir destek daha geldi. Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle bugün ulusal yas ilan edilen Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Başbakanlık binasına Türk bayrağı silueti yansıtıldı. Başbakanlık sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün ulusal yas günü ilan edilen Kosova'da, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her zaman Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı. - PRİŞTİNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Başbakanlık Türkiye Kosova Politika Haberler

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