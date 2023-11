Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kordon esnafını ziyaret ederek destek sözü verdi

Hafta sonu şiddetli yağışın etkisiyle işyerlerini su basarak büyük zarara uğrayan Kordon esnafını ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, esnafa destek olmak için üç ay süreyle işgaliye ücreti almayacaklarını açıkladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, hafta sonu İzmir'de etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtınanın ardından denizin taşması sonucu işyerlerini su basarak büyük zarara uğrayan Kordon esnafını yalnız bırakmadı. Esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Batur, zarara uğrayan işyeri sahiplerinden üç ay süreyle işgaliye ücreti almayacaklarını açıkladı. Batur, afetle boğuşan esnafın yaralarını sarmak için ellerinden ne geliyorsa yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

"YERİMİZ ESNAFIN YANIDIR"

Konak Belediyesi olarak yaşanan her zorlu süreçte esnafa destek olduklarını vurgulayan Batur, "Son dönemde hem doğal afetlerle hem ülkemizin içine sürüklendiği ekonomik krizle boğuşuyoruz. Biz tüm bu zorlu süreçlerde her zaman esnafımızın yanında olduk. Pandemi döneminde kepenkleri açamayan esnafımızdan o zaman da işgaliye bedeli almamıştık. Konak Belediyesi olarak, Abdül Batur olarak yerimiz bellidir ve bu yer her zaman esnafın yanıdır. Esnaf kardeşlerim, bu zorlu ekonomik koşullarda zaten her gün akşam evlerine ekmek götürmek için canla başla çalışıyor. Biz de yaraları bir nebze olsun saralım diye düşünerek afetten zarar gören bölge esnafımızdan üç ay işgaliye ücreti almamaya karar verdik. Esnafın zararı gerçekten büyük. Bu bir afet. 2-3 ay içinde ancak toparlanabilirler. Biz de bu şekilde işgaliye almayarak toparlanmalarına yardımcı oluruz diye düşündük. Esnaf kardeşlerime geçmiş olsun diyor, bir an önce bol kazançlı günlere dönmelerini diliyorum" diye konuştu.

Batur bölgeyi ziyareti sırasında işyerlerini inceleyerek, Kordon esnafından uğradıkları zararı ayrıntılarıyla dinledi. Esnaf benzer bir afeti bir daha yaşamamak için deniz suyunun bölgeye taşmasını önleyecek gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını isterken, Batur'a da her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.