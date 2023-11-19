Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile çalışma ziyareti kapsamında bir araya geldi. İki lider, Amazon Ormanları'nda yasa dışı madencilikle mücadele, enerjide işbirliği, yatırımlar ve göç konularını ele aldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, çalışma ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Petro, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores bahçesinde, mevkidaşı Maduro tarafından askeri törenle karşılandı.

İki liderin Amazon Ormanları'nda yasa dışı madencilikle mücadele, enerjide işbirliği, yatırımlar ve El Nino kaynaklı iklimin etkileriyle mücadeleyi ve göç konularını ele aldığı bildirildi.

Maduro, konuşmasında, iki ülke ikili ilişkilerinin yeniden düzelmesin nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, çabasından ötürü Petro'ya teşekkür etti.

Kolombiya'da devam eden "tam barış politikasına" değinen Maduro, "İki ülke arasındaki ilişkiler giderek daha fazla güçleniyor. Kolombiya ve Venezuela entegrasyonunun bir öncelik olduğunu söylemek isterim. Güzel ve yoğun bir çalışma günü gerçekleştirdik. Venezuela olarak Kolombiya'daki barış sürecine her türlü desteği sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Maudro, Cumhurbaşkanı Petro ile "son derece" verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Çevre, enerji, göç ve yasa dışı madencilikle mücadelede önemli bir fikir birliğine vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabı X'ten Petro ile fotoğraflarına yer veren Maduro, "Petro ile mükemmel bir çalışma toplantısı yaptık. Uluslarımızın refahı için ikili gündemi ve her şeyden önce birlik ve kardeşlik ilkeleriyle karşılıklı işbirliği konularını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Petro da iki ülke arasındaki yakın tarih ve ortak kültürü hatırlatarak, "Her iki halkın da aynı tarihte, aynı kana, aynı dile sahip olduğunu anımsatmak isterim. Venezuela'nın, Kolombiya ekonomisini yeniden canlandırmada önemli bir faktör olacağına güvenim tamdır." dedi.

Maduro ile göç konusunu kapsamlı şekilde ele aldıklarını dile getiren Petro, bu konunun ABD hükümeti ile tartışılacağını ve göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için teşviklerin oluşturulmasına destek verilmesi önerisini götüreceklerini söyledi.

"İki yönlü enerji entegrasyonunun adımlarını korkmadan atacağız"

Cumhurbaşkanı Petro, temiz enerji ve çevrenin temizlenmesinin önemine vurgu yaparak, "Her iki ekonomiyi de karbondan arındırmak amacıyla işbirliği sistemini oluşturacağız. Bu entegrasyon, her iki halkın refahı için tarihi ve hayati olacaktır. Gerçek bir enerji entegrasyonu ilkesi önerdik, bu Panama, Ekvador ve Brezilya'yı kapsayacak şekilde genişletilebilir. İki yönlü enerji entegrasyonunun adımlarını korkmadan atacağız." şeklinde konuştu.

Tartışılması gereken önemli konulardan birinin de El Nino olgusuyla yüzleşmek olduğunu kaydeden Petro, iki ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak organizasyonlar geliştireceğini bildirdi.

Petro, temiz enerji ve hammadde projeleri inşa edeceklerini anlatarak, "Ecopetrol'ün (Devlet petrol arama şirketi) gaz ve petrol çıkartılmasında PDVSA (Venezuela devlet petrol şirketi) ile ortak olması son derece muhtemeldir." ifadesini kullandı.

Bozulan ilişkiler, Petro'nun yönetimiyle tekrar düzelmişti

Kolombiya'da, 7 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Petro, önce komşu ülke Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkileri düzeltti, ardından iki ülke arasında çok sayıda ortak anlaşmaya imza atıldı.

Karşılıklı büyükelçilerin atandığı ve iki ülke kara sınırının yeniden araç trafiğine açıldığı bu süreçte iki lider, bundan önce 4 kez bir araya gelmişti.

Kolombiya'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin, Venezuela'da eski Ulusal Meclis Başkanı (AN) Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanıması üzerine iki ülke diplomatik ilişkileri kopmuştu.

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, 2 Kasım 2022'de Maduro tarafından törenle karşılanan Petro, 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu.