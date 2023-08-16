Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Depreme Hazırlık Yapıyor

17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 24 yılda şehri yeni baştan inşa ettiklerini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, "Depreme hazırlığın yanı sıra deprem sonrasını da düşünerek planlamalar yaptık. Şehrin belli bölgelerine yerleştirdiğimiz 41 ivme ölçer cihazı ile yer hareketlerini anlık olarak kaydediyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Bir daha aynı acıları yaşamamak için Kocaeli'yi dirençli bir şehir yapma hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Büyükakın, "6 Şubatta 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş Depremi bize bir kez daha gösterdi ki her zaman depreme hazır olmalı ve şehirleri doğru yapılandırmalıyız. Bunun için de bizlere büyük görevler düşmekte. 24 yıldır böyle bir acıyı tekrar yaşamamak kayıpları minimize etmek adına büyükşehir belediyesi olarak canla başla çalışmaktayız" diye konuştu.

"41 ivme ölçer cihazı ile yer hareketlerini anlık olarak kaydediyoruz"

Muhtemel deprem ve deprem sonrası için planlamalar yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Şehrin belli bölgelerine yerleştirdiğimiz 41 ivme ölçer cihazı ile yer hareketlerini anlık olarak kaydediyoruz. Bu bize yol haritası belirlemekte yardımcı oluyor. Büyük kentsel dönüşüm hamlesi başlatarak kamulaştırma çalışmalarımızla şehrin yeniden inşası için çalışıyoruz. 12 kentsel dönüşüm projesi ile vatandaşlarımızı riskli alanlardan daha güvenli bölgelere taşıyoruz. Şehrin göbeğinde halihazırda devam eden Cedit Kentsel Dönüşümü, bu alanda yaptığımız çalışmalara verebileceğimiz en güzel örneklerden biri. Depreme dayanıklı yapılar yaparken riskli gördüklerimizi yıkıyor, tahliye ediyor, insanlarımızın can güvenliğini koruyoruz. Kentin nefes alacağı alanlara yatırım yapıyor, çevresel dönüşümü önceliğimiz haline getiriyor, kentin sadece bugününe değil geleceğine yatırım yapıyoruz. Muhtemel bir afet durumunda hizmet verecek olan Afet Mutfağımızı ve Acil Durum Merkezimizi kurduk. Yerel yönetimlere ve yöneticilere düşen şehri korumak ve her türlü afetten korunmasını sağlamaktır. Bir daha böyle acıların kentimiz ve ülkemiz adına yaşanmaması temennisiyle 17 Ağustos Depremi'nde vefat etmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık ve afiyet diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ