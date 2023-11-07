Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda Osmanlı dönemine ait figürler ve armaların bulunduğu halı, sigara kağıdı, tütün, kaçak içki, etil alkol, sahte ehliyet, sahte kimlik, ruhsatsız tabanca ve tescilsiz motosiklet ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan kaçakçılık, organize, mali suçlar, FETÖ/PDY terör örgütü, göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 19 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında il ve ilçelerde kaçakçılık, organize, mali suçlar, FETÖ/PDY terör örgütü, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı

24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 1 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen halı, 10 bin 400 adet boş makaron, 20 bin 780 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 14,6 kilogram tütün, adet elektrikli sigara sarma makinesi, 54 şişe kaçak içki, 21 adet alkol kiti/aroması, 65 litre etil alkol, 1 adet sahte ehliyet, 2 adet sahte kimlik belgesi, 3 adet tescilsiz ve motor/şase numaraları silinmiş motosiklet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca 54 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ