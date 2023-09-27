Kırıkkale, Türkiye'de güvenli şehirler arasında ilk 10'da yer alıyor

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Kırıkkale asayiş olayları bağlamında, Türkiye'de 81 vilayette güvenliğini sağlamış, güvenli şehir bağlamında ilk 10'lardadır" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehrin genel asayiş ve gündemdeki konuları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özel bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltı programında konuşan Vali Makas, Türkiye'de asayiş olayları yönünden güvenli şehirler arasında Kırıkkale'nin ilk 10'da yer aldığını aktardı. Vali Makas, Kırıkkale insanının milliyetçi, muhafazakar devletine, milletine bağlı olduğunu belirterek, polis ve jandarmasına saygılı, devlet deyince akan suları durduran bir şehir olduğunu kaydetti.

"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın"

Mülki idarenin, valiliğin ve kaymakamlığın birinci vazifesinin tasarruf emniyetini sağlamak olduğun değinen Vali Makas, şunları kaydetti:

"Nedir o tasarruf emniyeti? Emniyetimiz ve jandarmamızla, göğsünü gere gere güven içinde vatandaşımız sokağa çıkabiliyorsa 24 saat boyunca o zaman diyebiliriz ki; 'Biz devleti yönetebiliyoruz, tasarruf emniyetini sağlayabiliyoruz' Yoksa istediğiniz kadar zengin olun. Eğer huzurunuz yoksa güvenli bir şehirde yaşamıyorsanız bunu hiçbir ehemmiyeti yok. Ondan dolayı bugün emniyetimizle ve jandarmamızla ilk basın toplantımızı yapıyoruz. Bizim şiarımız, atamızdan ceddimizden öğrendiğimiz üzere hep 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' şiarıdır, önce insandır. Burada başlangıçta da belirttiğim üzere sırlı duayı aramaya geldik. İnsanımızdan dua almaya geldik. Fikri, zikri, zikriyatı ne olursa olsun, vatandaşımız kendini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık aidiyetliyle bağlı hissediyorsa, hizmet aldığına inanıyorsa biz başarılı olduk diyebiliriz."

"Devlet deyince akan suları durduran bir şehir"

Kırıkkale insanına teşekkür eden Vali Makas, "Hakikaten Kırıkkale asayiş olayları bağlamında, Türkiye'de 81 vilayette güvenliğini sağlamış, güvenli şehir bağlamında ilk 10'lardadır. Bu neden kaynaklı? Valisinden, emniyetinden, jandarmasından değil, Kırıkkale insanının güzelliğinden kaynaklı. O Kırıkkale insanımız milliyetçi, muhafazakar devletine, milletine bağlı, polis ve jandarmasına saygılı, devlet deyince akan suları durduran bir şehir. Bunu nereden görebiliyoruz? Şehadete en fazla giden hemşerimiz bu vilayetin insanıdır. Bu başarının baş mimarı da Kırıkkaleli insanımız" diye konuştu.

"Türkiye savunma sanayisinin kalbi olan bir şehir"

Vali Makas, "Kırıkkale, silaha adını veren bir şehir. Aslında savunmanın kalbi olan bir şehir. Devletimiz, Kırıkkale'yi hassas bölge olarak belirlemiş. Türkiye savunma sanayisinin kalbi olan bir şehir. Devletimiz zaten burayı hassas bölge olarak belirlemiş. Silah OSB'den Roketsan'a, Makine Kimya'dan, Jandarma Lojistiğe kadar, bu gelişim, hızlı bir şekilde tekrar eski temposuna dönmüş. Bunu hızlandırma bağlamında ne yapabiliriz? Bunun derdiyle dertleneceğiz" şeklinde konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı. - KIRIKKALE