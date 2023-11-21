Kılıçdaroğlu: Partimizi yıpratmaya izin vermeyeceğiz

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kültürüne uygun olmayan çirkin iftiraların partiyi ve delegeleri yıpratmaya yönelik olduğunu belirterek, bu tür kumpaslara izin vermeyeceklerini söyledi.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum dedi.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'daki 38'inci Olağan Kurultay'dan sonra sosyal medya ve basında yer alan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Partimize yönelik iftiralar üzerine' notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi

Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. (DHA)