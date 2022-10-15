Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş ve Maden-İş'e taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 40 işçi için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul'a taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 40 işçi için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul'a taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Atalay ve Akçul'u telefonla aradığı belirtildi. Görüşmelerde maden ocağındaki patlamaya ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun kazada hayatını kaybeden madenciler için baş sağlığı dileğinde bulunduğu bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit'i arayarak Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından madende yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Acımız tarifsiz. Bartın'da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu." ifadelerine yer verdi.