Kılıçdaroğlu Başbağlar saldırısını lanetledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başbağlar'da katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyor, hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Toplumsal birlikteliğimize kastedenler ve bizleri ayrıştıranlar yenilecek, bu topraklarda kardeşçe yaşama irademiz ve sevgi tohumları yeşerecektir" mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Temmuz 1993'te Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde PKK tarafından 33 sivilin öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Başbağlar'da katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyor, hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Toplumsal birlikteliğimize kastedenler ve bizleri ayrıştıranlar yenilecek, bu topraklarda kardeşçe yaşama irademiz ve sevgi tohumları yeşerecektir."