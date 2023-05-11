Kemer Belediyesi seçimde hasta ve engelli vatandaşlar için görev başında olacak

Kemer Belediyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanacak olan ağır hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları belediye araçlarıyla sandığa götürecek.

Kemer Belediyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanacak olan ağır hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları belediye araçlarıyla sandığa götürecek.

Kemer Belediyesi, Kemer'in tüm mahallelerinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanacak ağır hasta, yatağa bağımlı vatandaşların hizmetinde olacak.

1 hasta ambulansı, 2 araç ve 3 belediye personeli 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacak yatağa bağımlı, ağır hasta ve engelli vatandaşları güvenli şekilde sandığa götürecek.

444 0 297 numaralı Kemer Belediyesi İletişim Merkezi üzerinden Kemer Belediyesi'ne ulaşabilecek olan vatandaşlar, seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, ağır hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşların her zaman olduğu gibi seçim günü de yanlarında olacaklarını söyledi.

Seçimlerde vatandaşların demokratik haklarını kullanması için çalışacaklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, "Seçimlerde, ağır hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanması için belediye personelimiz kendilerine yardımcı olacak. Belediye ekiplerimiz seçim günü vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şekilde sandığa ulaşması için görev başında olacak. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA