Karamollaoğlu: Meclis'in açılışından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıklayacak. Şimdiden sesleniyorum; bu Meclis'in açılışından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Allah'ın izniyle. İktidar 2002'den beri alışık olduğundan çok farklı bir Meclis görecek bu dönemde" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, seçimlerin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Türkiye'de iyiye giden bir şey olmadığını belirterek, "Bırakın en ufak bir iyileşmeyi, aksine her geçen gün problemlerimiz daha da derinleşiyor. İçinde bulunduğumuz dönem artık derinleşmiş ve kalıcı yoksulluk dönemidir. Böyle tarif edilecek ileride. Zira vatandaşlarımız kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Ayın sonunu getiremiyor. Maalesef taksitlerini bile ödeyemiyor. Kredi kartı takibe düşüyor. Sofrasındaki porsiyonlar günbegün küçülüyor. Et, süt, peynir, hatta artık yumurta bile alamıyorlar. Kış kapıda on binlerce aile tüm kış yorganın altında ısınmaya çalışacak. Okullar açıldı, yine binlerce aile çocuğuna beslenme koyamadıkları için bir burukluk ve hüzün yaşıyor" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Yasama faaliyetlerinde insanların hayrına olacak işlerde iktidarın yanında olacaklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Uyuşturucu tacirlerine, mafyalara, çetelere karşı kim mücadele veriyorsa onun yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Evlatlarımızı zehirleyenlere kim diz çöktürüyorsa, şehirlerimizin huzur ve güvenliği bozanlardan kim hesap soruyorsa biz onların destekçisiyiz, yanındayız. Pazar günü TBMM açılacak. Şimdiden sesleniyorum; bu Meclis'in açılışından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Allah'ın izniyle. İktidar 2002'den beri alışık olduğundan çok farklı bir Meclis görecek bu dönemde. Çünkü artık Saadet- Gelecek grubu var Meclis'te. İnanç, azim ve kararlılıkla biz daima Meclis'te olacağız" ifadelerini kullandı.