Kamu Denetçileri Milletvekillerini Bilgilendirdi

Kamu denetçileri, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2023 Yıllık Raporu kapsamında kendi faaliyet alanları ile ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı.

Kamu Denetçisi Yahya Akman, görev bölümünde bulunan adalet, milli savunma, güvenlik, orman, su, çevre şehircilik, sağlık, mülkiyet hakkı, gıda, tarım ve hayvancılık alanlarına ilişkin başvuruları uzmanlarla görüşüp karara bağlamaya çalıştığını anlattı.

Adaletle ilgili başvuruların yüksek olduğunu ve 4 bin 600 başvurunun bu konuda yapıldığını ifade eden Akman, sadece cezaevleriyle ilgili 1700 civarında başvuru bulunduğunu kaydetti.

Akman, geçen yıl orman, su, çevre, şehircilikle ilgili 451, sağlıkla ilgili 316, mülkiyet hakkıyla ilgili 314, gıda ve tarım hayvancılıkla ilgili de 77 başvuru yapıldığını dile getirdi.

Cezaevlerindeki yoğunlukla ilgili çok sayıda başvuru yapıldığını belirten Akman, hasta hakları, ilaçlara erişim gibi sağlık alanına dair de başvurular olduğunu anlattı.

Akman, sahipsiz köpeklerle ilgili başvuruların da yoğunlukta olduğunu dile getirerek, "Ümit ediyoruz mahalli seçimlerden sonra bu konuyla alakalı da bir çözüm olur." dedi.

Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın da mahalli idareler, insan hakları, ulaştırma, basın, iletişim, nüfus ve vatandaşlık konularında yapılan başvurularla ilgilendiğini dile getirerek, bu alanlara dair 2023 yılında 2 bin 771 başvuru aldıklarını söyledi.

KDK'nın kararlarına uyan idarelerin Meclis'e davet edilmesi, uymayanlara da "neden uymadığına" dair soru sorulmasının KDK'nın daha etkin hale gelmesini sağladığını vurgulayan Yalçın, vatandaşın sorununu hızlı şekilde çözmek için "dostane çözüm" yolunu seçtiklerini bildirdi.

Gelen başvuruların yüzde 17,81'inin dostane çözüm ile sonuçlandırıldığını anlatan Yalçın, "iletme kararıyla" da çözülen sorunların toplam oranının yüzde 20'yi aştığını belirtti.

İdareyle vatandaş arasındaki sorunları olabildiğince aza indirmeyi amaçladıklarını bildiren Yalçın, çözülemeyen ve yargıya intikal eden sorunlar da yargılamaların uzun sürdüğünü, 10 yıla yaklaşan yargılamaların bulunduğunu anlattı.

KDK'nın hem başvurular üzerine karar verdiğini hem de idareleri iyi yönetime yönlendirerek herkesin hakkını savunmaya çalıştığını belirten Yalçın, hak arama kurumu olarak uluslararası anlamda da çalışmalar yapıldığını kaydetti. Yalçın, KDK'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de rapor düzenlediğine dikkati çekti.

Komisyonda, kamu denetçileri Arif Dülger, Sadettin Kalkan, Celile Özlem Tunçak da kendi faaliyet alanlarına ilişkin bilgi verdi.