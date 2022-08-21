Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya Başbakanı Kishida Covid-19'a yakalandı

Japonya Başbakanı Kishida Covid-19'a yakalandı

Politika Haberleri

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, dün hafif ateş ve öksürük belirtisi gösteren Kishida'ya Başbakanlık Konutu'nda PCR testi yapıldığı belirtildi. Test sonucu pozitif çıkan Kishida'nın resmi konutta istirahate çekildiği öğrenilirken, enfeksiyonun bulaşma yolunun henüz bilinmediği kaydedildi.

Ülkede Covid-19'un 7. dalgası etkisini sürdürüyor

Covid-19 salgınında 7. dalgayı yaşayan Japonya'da vaka sayılarında patlama yaşanmış, dün doğrulanan 253 bin 265 enfeksiyon, ülke geneli toplam bilançoyu 16 milyon 979 bin 808'e taşımıştı. Ülkede 254 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 850 olmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Togo Cumhuriyeti Başbakanlık Koronavirüs Japonya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title