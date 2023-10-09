İzmir Valisi Süleyman Elban Türk Bayrağı Dokuma Projesine Katıldı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nin başlattığı Türk bayrağını dokuma projesine attığı ilmek ile katıldı.

Kemalpaşa ilçesini ziyaret eden Elban, devam eden projelerle ilgili Kaymakam Musa Sarı'dan bilgi aldı.

Elban, rekreasyon alanını ziyaret ederek Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nin Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında başlattığı Türk bayrağı dokuma projesinde tezgahın başına geçerek ilmek attı.

Gazetecilere açıklama yapan Elban, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında kent genelinde yüzlerce etkinlik planladıklarını belirterek, "Burada 40 binin üzerinde ilmekle güzel bir Türk bayrağı olacak. İlk ilmek atma programı için biz de geldik ve bir ilmek attık. Tıpkı ülkemizi nakış nakış, tüm insanlarımızın dokuduğu gibi burada da el birliğiyle birçok insanımızın katkısıyla güzel, şanlı bayrağımızı dokuyacağız." dedi.

Elban, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarının yıl sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Nazarköy Mahallesi'ni de ziyaret eden Elban, nazar boncuğu satıcıları ve ustalarıyla sohbet etti, mahalleye alternatif yol yapılması ve mahalledeki yapıları iyileştirme projesini hayata geçireceklerini ifade etti.