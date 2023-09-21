İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Soyer, Vali Elban'a İzmir'deki projeler hakkında bilgi verdi ve dayanışma içinde çalışacaklarını belirtti.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ı ağırladı. 16 Ağustos'ta İzmir'de göreve başlayan Elban'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası girişinde karşılayan Başkan Soyer, tarihi bina hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer Vali Elban'ı İzmir'de yürüttükleri projeler ile ilgili de ayrıntılı bilgilendirdi. İzmir'e hizmet etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Vali Elban ise kentin sorunlarının çözümünde dayanışma içinde çalışacakları mesajını verdi.