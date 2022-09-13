İzmir politika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa...
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İzmir haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı.
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika