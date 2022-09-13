İzmir politika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa... Politika Haberleri İzmir haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. Politika Kaynak: AA / Barış Gündoğan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ankara Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› İzmir politika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa... - Haberler

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