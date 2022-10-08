İzmir politika haberi... AK Parti'li Başdaş'tan Konak Belediye Başkanı Batur'a tepki

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un bugün gerçekleştirilen "Pati Festivali" için sosyal medya hesabından yayımladığı görsellere tepki gösterdi.

Başdaş, yaptığı yazılı açıklamada, Batur'un "Patiler nereye gidiyor?" yazısının ve görsellerin yer aldığı dünkü sosyal medya paylaşımını kınadıklarını belitti.

Batur'un festivalin duyurusu için yayımladığı görsellerde minare ile aynı karede hayvan fotoğrafına yer verilmesini eleştiren Başdaş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanı, Yunan seviciliği yapar, ona rakip olmaya çalışan Abdül Batur cami resmi üzerinden dini değerlerimize saldırır. Hayırdır, siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Milli ve dini değerlerimize saldırmak sizin ne haddinize? Sayın Batur; bu görseli seçmek için Mevlit Kandili'ni özellikle mi beklediniz? Soyer'in 9 Eylül'deki milli değerlerimize saldırmasana bir misilleme mi bu? Milli ve dini değerlerimize saldırarak mı yarışıyorsunuz? Bu ne pervasızlık, bu nasıl bir sorumsuzluk. Belediye Başkanlığı tüm kentin hassasiyetlerinin paylaşılması gereken bir makam. Sayenizde bu makamlar çocuk oyuncağına döndü. Kendinize gelin beyler, haddinizi aşmayın."