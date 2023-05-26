İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sertap Erener konseriyle 'Boş verme, oy ver' çağrısı yaptı

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cumhurbaşkanı seçiminin pazar günü yapılacak ikinci turu öncesinde, "Boş verme, oy ver" sloganıyla Sertap Erener konseri düzenledi. Konserde yurttaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri sandığa çağırarak, "Oyumuzla oyunu bozalım. Göreceksiniz, kazanacağız ve gelecek ortak hikayemizi sandıkta oylarımızla yazacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu akşam Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen konsere katılan çok sayıda yurttaş, ünlü sanatçı Sertab Eren'in söylediği şarkılarla coştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisini "Benim çok eskiden beri canım arkadaşım. Yıllar önce tanıdığım, hatta beni evlendiren kişi. O zamanlardan beri tanıyorum kendisini. Sonra İzmir'in belediye başkanı oldu ve Tunç Soyer" sözleriyle çağıran Sertab Erener'e zeytin fidanı armağan etti.

İzmirlilere seslenen Tunç Soyer, "Sevgili İzmir, yine harikasınız. Aslında hep beraber çok güzel bir hikayeyiz. Her birimiz o hikayenin cümleleri, satırları, sözcükleriyiz. Birimiz eksik olduğunda o hikaye anlamını, değerini, güzelliğini kaybeder. Onun için eksik olmamamız lazım. Yarından sonra çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu, sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu seçim, uzun yıllar sonuç doğuracak bir seçim. Onun için eksiksiz sandıklara gitmek ve sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Çünkü o seçimin sonucunu biz belirleyebiliriz. Çok güçlüyüz biz, yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Yeter ki boş vermeyelim, oyumuzu verelim. Yeter ki oyumuzla oyunu bozalım. Göreceksiniz, kazanacağız ve gelecek ortak hikayemizi sandıkta oylarımızla yazacağız" diye konuştu.