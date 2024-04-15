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İYİ Parti, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep etti

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İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye bir kez daha başvurduklarını bildirdi.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ye başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Politika

Belediye Başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu Tolga Öztürk İYİ Parti Ordu Hukuk Politika Güncel Haberler

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