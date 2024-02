İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Nusret Cömert'i açıkladı. Akşener ayrıca CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin' de rozet taktı.

ERZİNCAN'DAKİ MADEN KAZASINA TEPKİ: İKTİDARIN İFLAH OLMAZ RANT TELAŞI

Grup toplantısında Erzincan'daki altın madeninde dün yaşanan toprak kaymasını hatırlatan Akşener, "İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre, insanlarımızın hayatını, tehlikeye sokuyor." ifadelerini kullandı. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz, milletini dinlemeyenlerin; bizi dinlememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini önemsemeyenlerin uyarılarımızı önemsememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini düşünmeyenlerin; cennet doğamızı düşünmelerini de elbette beklemiyoruz. Ancak; dengesi bozulan doğamız artık, alarm veriyor. İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre, insanlarımızın hayatını, tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen, bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında, milletimiz ödüyor.

29 Haziran 2022'de, bu kürsüden; Erzincan İliç'teki, altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda, İYİ Parti olarak; Meclisimize soru önergeleri de verdik. Ancak iktidar bizi, aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti.

"ERDOĞAN EKONOMİDEN ELİNİ ÇEKMEDİ"

Baktılar, ekonomideki çöküşü engelleyemiyorlar; bu sefer de 2023 seçimlerinden sonra vitrin değiştirmeye karar verdiler… 'Vitrin' diyorum çünkü ekonomide sadece, görünen yüzü değiştirdiler. Vitrin değişti ama ekonomideki büyük yıkıma sebep olan zihniyet değişmedi. Sayın Erdoğan, elini ekonomiden çekmedi. Eski Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı oldu. TÜİK'in, makyajlı rakam ustalarına, dokunulmadı. Hâl böyle olunca da iktidarın bu girişimi, yine başarısızlıkla sonuçlandı."

DİYANETİN FİTRESİNDEN EKONOMİYE ELEŞTİRİ

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fitreyi 130 lira olarak belirledi. Biliyorsunuz fitre bir kişinin günlük normal gıda ihtiyacı demektir. Diyanet'in belirlediği rakama göre 4 kişilik bir aile için aylık gıda ihtiyacı 15 bin 600 lira. Bu da aslında Diyanet'in mart ayı için belirlediği açlık sınırını gösteriyor. Bugün Diyanet İşlerine göre bile milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Artık Türkiye'de emeklinin payına fitre bile düşmüyor."

İYİ PARTİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NUSRET CÖMERT KİMDİR?

İYİ Parti'nin Hatay Adayı Nusret Cömert'in kendisine ait internet sitesindeki biyografi bilgisi şu şekilde:

Damnus Enerji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert, 1984 – 2014 yılları arasında 30 yıl Royal Dutch Shell'de görev yapmıştır. 12 yıl boyunca Türkiye'de petrol ürünleri konusunda faaliyet göstermiş, bu dönemde Shell Türkiye'nin, akaryakıt sektörünün liberasyon sürecinde transformasyonunu gerçekleştirmiştir. Peşinden Royal Dutch Shell'in Londra'daki merkezinde iki yılı aşkın bir süre, içerisinde Türkiye'nin de yer aldığı Doğu Akdeniz Bölgesi İş Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. Türkiye'deki doğal gaz ve enerji şirketini kurmuş, Genel Müdürlüğünü yürütmüştür.

2002 – 2014 yılları arasında Türkiye'de arama ve üretim ile doğal gaz ve enerji faaliyetlerinin Murahhas Azası ile kurucusu olduğu Shell Enerji A.Ş.'nin (SEAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Türkiye'de doğal gaz sektörünün liberasyonu sürecinin öncülüğünü yapmış, SEAŞ'ı Türkiye'de ilk özel doğal gaz ithalat ve toptan satış şirketi olarak faaliyete başlatmıştır.

Shell'in Türkiye'de Akdeniz ile Batı Karadeniz'de offshore petrol ve doğal gaz arama, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise kaya petrolü arama faaliyetlerine başlamasını gerçekleştirmiş, petrol ve doğal gaz arama alanında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Liderlik Ekibi, doğal gaz ve enerji alanında Avrupa Liderlik Ekibi Üyeliklerini yapmıştır. Dört yıl Akfen Holding A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmış olup halen Borusan Mannesman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Cömert Makina Mühendisi olup MBA eğitimi almıştır. Harvard Üniversitesi İleri Liderlik Kıdemli Akademi Üyesi ve IMD Business School Alumnisidir. Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Türkiye Fahri Başkonsolosu, İstanbul Konsoloslar Heyeti (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi, Harvard Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısı, TÜSİAD'ın 15 yıl üyesi, DEİK Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Harvard Club of New York City ve Galatasaray Kulübü üyesidir.