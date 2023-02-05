İYİ Parti lideri Akşener, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu makamında kabul etti.
İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu makamında kabul etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının on ikinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile makamında bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika