İYİ Parti Kerkük'teki Olayları Değerlendirdi

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kerkük'te yaşanan olaylara ilişkin, "Kerkük'teki endişe verici olaylar sonrasında Genel Başkanımız sayın Meral Akşener gün boyunca süreci yakından takip ederek girişimlerde bulunmuş ve bugün itibariyle Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın kullandığı binayla ilgili konunun ertelendiği bilgisi tarafımıza verilmiştir. Ayrıca bu aşamada sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup barış ve sükunetin sağlanması yönünde çabaların yoğunlaştırılması en büyük temennimizdir. Irak'ın huzur ve bütünlüğü, Kerkük'ün istikrarlı ve hakça bir yönetime kavuşmasından geçmektedir. İYİ Parti olarak bundan sonra da Irak Türklüğünün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, dün Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kerkük'te yaşanan olaylara ilişkin bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Zorlu'nun paylaşımı şöyle:

"İYİ PARTİ OLARAK BUNDAN SONRA DA IRAK TÜRKLÜĞÜNÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Kerkük'teki endişe verici olaylar sonrasında Genel Başkanımız sayın Meral Akşener gün boyunca süreci yakından takip ederek girişimlerde bulunmuş ve bugün itibariyle Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın kullandığı binayla ilgili konunun ertelendiği bilgisi tarafımıza verilmiştir. Ayrıca bu aşamada sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup barış ve sükunetin sağlanması yönünde çabaların yoğunlaştırılması en büyük temennimizdir. Irak'ın huzur ve bütünlüğü, Kerkük'ün istikrarlı ve hakça bir yönetime kavuşmasından geçmektedir. İYİ Parti olarak bundan sonra da Irak Türklüğünün yanında olmaya devam edeceğiz."