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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığından İstifa Etti

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İyi Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 8 aydır yürütmekte olduğu Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Kavuncu, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilindiği üzere, partimiz genel seçimler sonrası 31 Mart yerel seçimlerine ittifaksız girme kararı almış ve tüm ülkede aday belirleme süreci başlamıştır. Bu süreçte, kamuoyuna da yansıyan bazı isimler haricinde İstanbul için adaylık talebinde bulunan olmamıştır. Parti içerisinde de bu doğrultuda bir gelişme olmayınca görev bana düşmüştür. Ben de partim için bu sorumluluğu seve seve üstlendim. Ancak seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız. Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türk milletinin sorunlarını dile getirmeye, var gücümle Türkiye için çalışmaya devam edeceğim" dedi. - ANKARA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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