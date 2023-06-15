İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlerin ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı ve olaya ilişkin soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlerin ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı ve olaya ilişkin soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağı'nı hedef alan eylem düzenlendi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch bugün sabah Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının kabul edilemez olduğunun ve bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi. Büyükelçi Ruch'a olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talebinin iletildiği de kaydedildi.