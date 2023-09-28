İstanbul'da yakalanan firari FETÖ üyelerinden 16'sı tutuklandı

İstanbul'da eylül ayında yakalanan firari FETÖ üyesi 20 zanlıdan 16'sı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 20 zanlı yakalandı ve yapılan aramalarda para da ele geçirildi.

İstanbul'da eylül ayında 20 firari FETÖ şüphelisi yakalandı, 16'sı tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da Terörle Mücadele Polisi tarafından Eylül ayında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesi ile yakalanan 20 firari şüpheli yakalandı, bunların 16'sı tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan, ancak firari durumda olan şüphelilere yönelik 1-27 Eylül tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yakalanması için Eylül ayı içinde tespit edilen adreslere operasyonlar gerçekleştiren polis, 20 FETÖ şüphelisini yakaladı. Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 573 dolar, 700 euro, bin İngiliz sterlini, 19 bin 700 lira para ele geçirildi. TEM Şubedeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.