İsrail Savunma Bakanı Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın eylemlerine devam etmesi halinde, Beyrut'un da Gazze gibi olacağını söyleyerek Lübnan'ı tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın eylemlerine devam etmesi halinde, Beyrut'un da Gazze gibi olacağını söyleyerek Lübnan'ı tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü. Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir" dedi.