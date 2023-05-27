Isparta Milletvekilleri Mazbatalarını Aldı

28. Dönem AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez ve CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı mazbatalarını aldı.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu'nda gerçekleştirilen törende 28. dönemde Isparta'yı parlamentoda da temsil edecek olan AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez ve CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'ya mazbataları İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Semra Güven tarafından teslim edildi. Törene çok sayıda partili katılırken, mazbatalarını alan vekiller teşekkür ederek sevinçlerini dile getirdiler. - ISPARTA