İran'ın saldırı endişesiyle göçerler yaylalarını terk etti

İran'ın rejim karşıtı gruplara olası saldırısından korkan göçerler, yaylalarını terk etmek zorunda kaldı. İran saldırılarından endişe eden göçerler, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın bölgede yol keserek zarar vermesinden de korkuyor.

Irak'ın Erbil kentine bağlı İran sınırına yakın bölgelerde yaşayan göçerler, İran'ın rejim karşıtı gruplara olası saldırısından korkarak vaktinden önce yaylalarını terk etti.

Bağdat yönetimi 19 Eylül'de, iki ülke arasında imzalanan güvenlik anlaşması kapsamında İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu.

Sınır çevresindeki yüksek kesimlerde yaşayan göçerler de birkaç gün önce güvenlik güçleri tarafından saldırı ihtimali nedeniyle bulundukları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarıldı.

Göçerler bu uyarılar üzerine İran'ın olası saldırısından korunmak için yayla mesailerini erken bitirmek zorunda kaldı.

"24 saat içinde buraları terk etmemiz söylendi"

Bölgede çiftçilik yapan Çeto Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene nisan itibarıyla tarım maksadıyla dağlara gittiklerini, hayvanlarını da ekime kadar burada tuttuklarını söyledi.

Bölgede daha önce de bombardıman olduğunu belirten Aziz, "Birkaç gün önce bir güvenlik heyeti yanımıza gelerek 24 saat içinde buraları terk etmemizi söyledi. Biz de ayrıldık." dedi.

Tarım zamanında bölgelerini terk etmenin çiftçileri çok zarara uğrattığına işaret eden Aziz, hükümetin soruna çözüm bulmasını istedi.

"İran'ın bombardımanından korkuyoruz"

Hayvancılık yapan Meryem Muhammed Rahman da birkaç kişinin yanlarına gelerek can güvenlikleri için bölgeyi hemen terk etmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.

Rahman, yaşadıkları endişeyi şöyle anlattı:

"Bu uyarı üzerine bombardıman yapılacağını düşündüm. Çaresizce bölgeyi terk ettik. Ancak bir top bile patlamadı. Yaklaşık 2 bin göçer bu dağlarda bulunuyor. Bu gelişmeler hepsinde korkuya neden oluyor. Türkiye hiçbir zaman sivilleri hedef almıyor. İran'ın bombardımanından korkuyoruz. Bu nedenle bölgeyi terk ettik."

Hayvancılık yapan Mahmud Harıs de, "Bize top atışı olabileceğini söylediler. Biz de can güvenliğimiz için toplanıp geldik. Normalde soğuk gelmediği müddetçe yaylada kalırdık." diye konuştu.

İran saldırılarından endişe eden göçerler, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın bölgede yol keserek zarar vermesinden korkuyor. Bu yüzden yollarını uzatan göçerlerin yaylalarına ulaşmaları 10-12 günü bulabiliyor.